Власти РФ не знают, где трудятся 38 млн её граждан – Конфедерация труда РФ

Москва, , 12:37 — REGNUM В России официально работают порядка 43 миллионов её граждан, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября, комментируя данные Росстата о том, что в России уровень безработицы в августе 2018 года составил 4,6%.

«Эти цифры сильно занижены, — сказал Шеин. — По данным Росстата, у нас на рынке труда 81 млн человек, которые находятся в трудоспособном возрасте. При этом официально работают порядка 43 млн человек. Остальные — это черный рынок занятости, гибкая занятость и безработица. Что там происходит внутри, не знает вообще никто, потому что статистика официально зарегистрированных безработных ни о чём не говорит. Из-за пособия в 840 рублей на регистрацию идут немногие».

При этом депутат обратил внимание на исследование, которое провел в 2017 году ВЦИОМ.

«ВЦИОМ проводил опрос в разных городах, который показал, что каждый 10-й человек считает себя безработным и ещё каждый 10-й относится к категории частично занятых, — сказал Шеин. — На самом деле ситуация на рынке труда до недавнего времени смягчалась за счёт демографической депрессии. То есть количество молодёжи, выходящей на рынок труда, ежегодно сокращается — в прошлом году на миллион, в позапрошлом на миллион двести, в этом году на 800 тыс. За счёт этого напряжение на рынке труда смягчается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования Росстата, проведённого по заказу РИА Новости, в России уровень безработицы в августе 2018 года составил 4,6%. При этом в 39 субъектах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

Уточняется, что самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,2%), а самый высокий — в Ингушетии (26,5%).

За восемь месяцев 2018 года в 58 регионах России уровень безработицы снизился, в шести субъектах РФ не изменился, в 21 субъекте РФ увеличился.

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