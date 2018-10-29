Проблемы базы ГИБДД связаны с давно зарегистрированными машинами – эксперт

Москва, , 12:20 — REGNUM О проблемах с базами данных ГИБДД было известно давно, большинство из них связано с выставлением штрафов для автомобилистов, чьи транспортные средства были зарегистрированы давно, но за несколько лет масштаб проблемы естественным образом уменьшится, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 октября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя информацию о том, что управления ГИБДД Москвы не сумело выставить автовладельцам более 5 млн штрафов из-за технических сбоев.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что московское управление ГИБДД не смогло вынести около 5,4 млн штрафов из-за технической ошибки в работе информационной системы. Из-за «некорректного слияния данных» сведения о нарушителе вносились в систему не полностью, и система удаляла такие штрафы. От наказания по техническим причинам таким образом «освободили» около 10% нарушителей в 2016 и 2017 годах.

«О проблемах с базами данных ГИБДД было известно давно, неизвестным было только количество штрафов, которые они из-за этих проблем не сумели выставить. Качество баз данных ГИБДД, мягко говоря, невысокое. Возникают ошибки, из-за которых невозможно выставить штрафы. Особенно это касается автомобилей, зарегистрированных в 2009—2010 годах и ранее.

Вместе с тем нужно сказать, что с вновь зарегистрированными автомобилями такой проблемы не возникает. А если учесть, что в России зарегистрированы около 40 млн автомобилей и ежегодно 5−6 млн из них меняют владельца и проходят перерегистрацию, то ясно, что через несколько лет вопрос будет решен почти полностью», — отметил Шкуматов.