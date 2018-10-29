Рубль сохранит стабильность вплоть до 6–7 ноября

Москва, , 12:05 — REGNUM Российский рубль на прошлой неделе торговался в узком диапазоне по отношению к основным валютам, следуя за динамикой американского доллара. В этом контексте было заметно укрепление его курса к евро и стабильность к «американцу» в течение недели в узком диапазоне 65−66. В «уверенности» рубля переплелись как внутренние, так и внешние факторы. Здесь и улучшение внешнеполитического фона (американские политики немного забыли о России), и большие налоговые выплаты российских компаний, и сохраняющиеся высокие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«А вот слабость евро — результат исключительно «семейных» распрей. Великобритания хочет уйти из Евросоюза, но никак не может договориться, на каких условиях это должно произойти. Италия хочет больше денег, однако остальные страны ЕС против увеличения дефицита итальянского бюджета. В итоге все, конечно, уладится, но пока негативно сказывается на отношении инвесторов к евро и европейским активам», — пояснил эксперт.

Рубль, весьма вероятно, сохранит относительную стабильность вплоть до 6−7 ноября, когда в США будут объявлены результаты промежуточных выборов в конгресс и сенат. Пожалуй, единственным отличием от прошлой недели станет окончание налоговых выплат российских компаний в понедельник, что являлось фактором поддержки курса российской валюты. На международном валютном рынке евро может перейти в наступление на американский доллар.

«Поэтому сегодня, 29 октября, рубль, вероятно, сохранит свою динамику в узком торговом диапазоне к доллару США 65−66 и к евро 74,50−75,50. А вот ближе к середине недели активность на рынках вырастет, и торговые диапазоны станут шире: 64,70−66,70 к доллару США и 74,50−76,50 к евро», — считает Быков.

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