Титов заявил о фактическом параличе работы центров пластической хирургии

Москва, , 12:03 — REGNUM Новый приказ Минздрава РФ №298н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» может погубить отрасль, парализовав деятельность центров пластической хирургии, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Необходимо доработать приказ, включив в него ряд уточняющих понятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Титов направил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой письмо с просьбой организовать диалог с предпринимателями, обсудив процесс перехода на работу по новым правилам, так как процесс недопустимо осуществлять насильственно и в сжатые сроки. Он отметил, что ранее к уполномоченному саратовского СРО «Объединение медицинских учреждений» обратились пластические хирурги с жалобой на фактическую приостановку деятельности большей части частных клиник России из-за приказа, вступившего в силу 3 июля 2018 года.

«С принятием приказа радикально увеличился перечень оснащения, необходимого для оказания этого вида медицинской помощи, — заявил Титов в обращении. — Центры пластической хирургии теперь могут вести деятельность лишь при наличии круглосуточно функционирующего рентгеновского кабинета, отделения анестезиологии-реанимации, кабинета переливания крови, операционной, перевязочной. Все эти структуры должны находиться в одном комплексе зданий».

По его словам, невозможно быстро переоснастить клиники, тем более что приказ Минздрава был опубликован 22 июня, а через шесть дней уже вступил в силу — у центров пластической хирургии просто не было времени.

«Кроме того, имеет место некоторая избирательность и дискриминация прав медучреждений, занимающихся именно пластической хирургией. Не совсем понятно, чем отличается местная анестезия и выполнение операций небольшого объема в амбулаторных условиях для пациентов пластического профиля и хирургического либо стоматологической хирургии. Однако в двух последних случаях допустимы хирургические вмешательства в амбулаторных условиях или в дневном стационаре. Необходимо доработать приказ Минздрава РФ №298н и включить в него список допустимых операций пластической хирургии, которые возможно проводить в условиях дневного стационара. Кроме этого, необходимо четко определить и разграничить понятия реконструктивных и эстетических пластических операций и, соответственно этому, корректно разделить лицензионные требования», — заявил бизнес-омбудсмен.

Также он попросил главу Минздрава сообщить о позиции ведомства по поднятым вопросам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в министерстве здравоохранения Новгородской области заявили о намерении обжаловать постановление Новгородского районного суда о приостановлении работы кабинета пластической хирургии в клинике Центральной городской клинической больницы на улице Яковлева в Великом Новгороде. В больнице не успели переоснастить кабинет в соответствии с новыми правилами, так они вступили в силу слишком быстро.