Диверсифицировать экономику Монголии пока не удастся — экономист

Улан-Батор, , 12:02 — REGNUM Монгольский экономист Баяраагийн Хосбаяр прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM позицию ВТО в отношении Монголии, которую высказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в ходе встречи с главой Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

«В ближайшее время мы не сможем устранить зависимость от горнодобывающей промышленности. Поскольку сегодня горнорудная отрасль является важным фактором для существования экономики Монголии. Уже прошли те времена, когда мы получали доходы от скотоводства. Развитие мясного, кашемирного и кожевенного производства находится на низком уровне. Если мы не будем уделять особое внимание горнорудной отрасли, то мы потеряем иностранных инвесторов. Экономисты считают важным диверсифицировать экономику. Да, это важно. Но я считаю, что в ближайшие годы страна не может устранить зависимость от этой отрасли, поскольку у нас не развита индустрия, и единственный источник поступления иностранной валюты для нас — горнорудная промышленность. Конечно, нам надо стараться реализовывать рекомендации ВТО, но в ближайшем будущем у нас не получится. Думаю, что если мы сможем сами перерабатывать нефть, то процесс повышения цены на разные продукты, которые чрезмерно зависят от цены на топливо, приостановится. И, наверное, уровень жизни граждан немного повысится», — прокомментировал ситуацию монгольский экономист Баяраагийн Хосбаяр.

Также он отметил, что состояние экономики страны не ухудшается. По его мнению, нынешняя трудная финансовая ситуация связана с тем, что во власти работает много ворующих государственные деньги чиновников.

Напомним, Роберту Азеведу пообещал приехать в Монголию с визитом в 2019 году для расширения двухстороннего сотрудничества, а также призвал руководство страны приложить усилия для диверсификации экономики и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности.

О необходимости диверсификации экономики и устранении зависимости от горнодобывающей промышленности раньше не раз говорили представители международных финансовых организаций, таких как Азиатский банк развития и МВФ. На данный момент основной движущей силой развития экономики Монголии является горнорудная промышленность. На эту отрасль приходится 18.6% ВВП и примерно 80% экспортируемой из Монголии продукции. В последние годы более 70% иностранных инвестиций поступали в горнорудную отрасль, также на нее приходится примерно 30% государственных доходов.

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