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Банк «Авангард» отозвал иск к компании экс-владельца Черкизовского рынка

Экономика

В исковом заявлении, поступившем в суд 20 августа, финансовая организация требовала расторгнуть договор купли-продажи ТЦ «АСТ» в московском районе Измайлово

Москва, 29 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Руководство банка «Авангард» отказалось от ранее поданного в арбитраж иска об отмене сделки приобретения ТЦ «АСТ» у компании «Руслайн 2000» предпринимателя Тельмана Исмаилова. Об этом свидетельствует опубликованное определение Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что судебная инстанция приняла отказ банка от иска к компании бывшего владельца Черкизовского рынка. Следует отметить, что в исковом заявлении, поступившем в суд 20 августа, финансовая организация требовала расторгнуть договор купли-продажи ТЦ «АСТ» в московском районе Измайлово, а также обязать продавца коммерческой недвижимости вернуть уплаченные по договору 1,5 млрд рублей.

Сообщается, что дело по указанному иску прекращено в связи с отказом истца.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Басманный суд Москвы арестовал племянника Тельмана Исмаилова, бывшего директора ресторана «Прага» Заура Марданова по делу о похищении эстрадного певца Авраама Руссо.

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