Власти Симферополя получили вторую «чёрную метку» от главы Крыма

Симферополь, , 11:53 — REGNUM Затянувшиеся проблемы с проведением дорожных работ, организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора в Симферополе могут привести к скорым кадровым перестановкам в администрации крымской столицы. Такое мнение 29 октября на заседании Совета министров РК высказал глава региона Сергей Аксёнов, обсуждая низкую эффективность работы местных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень много вопросов к качеству работы и администрации, и подрядчиков. Одновременно разрыли весь город, проехать невозможно. Организации движения нет, с объездами ничего непонятно, людей на объектах нет. Кроме того остаются нерешёнными проблемы с уборкой мусора и организацией движения общественного транспорта», — отметил глава РК.

По его словам, до конца недели руководством республики будут сделаны выводы о том, насколько эффективно работают власти города, а также озвучены варианты решения накопившихся проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК заявил, что несмотря то, что администрации Симферополя было выделено 1,4 миллиона рублей на подготовку технической документации и дальнейшего выхода на капитальный ремонт дорог, люди получили транспортный коллапс, практически парализовавший жизнь города.

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