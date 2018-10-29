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Власти Симферополя получили вторую «чёрную метку» от главы Крыма

Экономика

Сергей Аксёнов обещает по достоинству оценить низкую эффективность нынешней администрации крымской столицы

Власти Симферополя получили вторую «чёрную метку» от главы Крыма
Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР
Черная метка

Симферополь, 29 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Затянувшиеся проблемы с проведением дорожных работ, организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора в Симферополе могут привести к скорым кадровым перестановкам в администрации крымской столицы. Такое мнение 29 октября на заседании Совета министров РК высказал глава региона Сергей Аксёнов, обсуждая низкую эффективность работы местных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень много вопросов к качеству работы и администрации, и подрядчиков. Одновременно разрыли весь город, проехать невозможно. Организации движения нет, с объездами ничего непонятно, людей на объектах нет. Кроме того остаются нерешёнными проблемы с уборкой мусора и организацией движения общественного транспорта», — отметил глава РК.

По его словам, до конца недели руководством республики будут сделаны выводы о том, насколько эффективно работают власти города, а также озвучены варианты решения накопившихся проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК заявил, что несмотря то, что администрации Симферополя было выделено 1,4 миллиона рублей на подготовку технической документации и дальнейшего выхода на капитальный ремонт дорог, люди получили транспортный коллапс, практически парализовавший жизнь города.

Читайте ранее в этом сюжете: Абсолютная беспомощность — глава Крыма оценил работу властей Симферополя

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Коммунальные проблемы Крыма
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