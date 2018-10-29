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Авиакомпания Nordwind Airlines открыла новый рейс из Новосибирска в Москву

Экономика

Полёты будут выполняться ежедневно

Авиакомпания Nordwind Airlines открыла новый рейс из Новосибирска в Москву
Fedor Leukhin
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines

Новосибирск, 29 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Авиакомпания Nordwind Airlines приступила к выполнению регулярных рейсов в московский аэропорт Шереметьево из аэропорта Толмачёво, сообщает 29 октября пресс-служба новосибирского аэропорта.

Отмечается, что рейс N4 546 Новосибирск — Москва выполняется ежедневно в 08:55, прибытие в аэропорт Шереметьево в 9:25. Рейс N4 545 Москва — Новосибирск вылетает в 23:30 и прибывает в Толмачёво в 07:45. Для каждого аэропорта указано местное время.

Также с 31 октября Nordwind Airlines приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва — Новосибирск — Якутск и обратно. Эту программу партнёр аэропорта Толмачёво планирует выполнять до 27 марта 2019 года на самолётах Boeing 737−800NG каждую среду.

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