В штаб-квартире ООН открывается выставка о Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Фотовыставка, посвященная Екатеринбургу — городу-кандидату на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, откроется 29 октября в штаб-квартире ООН. Экспозиция станет культурной составляющей презентации достижений Свердловской области как региона устойчивого развития, с которой выступит губернатор Евгений Куйвашев перед представителями стран-членов Организации Объединенных Наций.

Презентация Свердловской области пройдёт в рамках программы МИД России «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». Евгений Куйвашев представит проекты, связанные с раскрытием человеческого потенциала, а также наработками уральцев в инновационной, культурной, туристической сферах и экологии. Особое внимание планируется уделить российской заявке на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Участникам мероприятия будет представлена фотовыставка, получившая название «Екатеринбург: прошлое, настоящее, будущее». В ней собраны архивные и современные фотографии уральской столицы, а также презентационные материалы с проектами «умного города» — ЭКСПО-парка, который планируется построить на берегу Верх-Исетского пруда в случае победы российской заявки на право проведения Всемирной выставки.

«Екатеринбург находится в самом сердце России, на стыке Европы и Азии. Основанный как промышленный город в 1723 году, он превратился в современный мегаполис, центр торговли и финансов, технологий, культуры и туризма. Сегодня город стремится к новым высотам, претендуя на право проведения Всемирной выставки в 2025 году», — говорится в аннотации к выставке фотографий.

Всего в экспозиции будут представлены 24 работы. Это фотографии с видами Екатеринбурга, сделанные в разные годы, и проекты архитектурно-градостроительной концепции будущего ЭКСПО-парка. На архивных фото, к примеру, можно увидеть, как выглядел проспект Ленина в 20-е годы прошлого века, перекресток улиц Малышева и Розы Люксембург в 30-е годы, площадь Труда в середине XX столетия.