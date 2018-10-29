В СХК отметили эффективность объединения транспортных активов

Томск, , 11:24 — REGNUM Объединение всех транспортных активов атомной отрасли в единую структуру, выполненное Сибирским химическим комбинатом (СХК, г. Северск), показало свою экономическую эффективность, сообщает 29 октября пресс-служба предприятия.

В этом году сибирский филиал АО «Атомспецтранс» отмечает свое пятилетие. На первом этапе ему были переданы функции по транспортировке специальных грузов СХК автомобильным и железнодорожным транспортом, затем к объему работы предприятия прибавились автоперевозки между объектами, транспортировка опасных химических грузов и ряд других. В 2018 году филиал курирует перевозки СХК, НЗХК, ПО ЭХЗ и АЭХК.

«Затраты комбината и других предприятий отрасли на спецперевозки за прошедшие пять лет существенно снижены. По программе обновления подвижного состава получено 29 новых вагонов и семь автомобилей для выполнения перевозок специальных грузов», — сообщил руководитель сибирского филиала Атомспецтранса Андрей Иванов.

По его словам, эти изменения повысили безопасность выполняемых работ, а география перевозок расширилась на территорию от Тихого океана до Балкан и от Сибири до Индийского океана.

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