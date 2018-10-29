В Екатеринбурге православный приход «встал на пути» трамвайной линии

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Екатеринбурге началось рассмотрение иска городской администрации к местной епархии РПЦ. В мэрии намерены изъять в собственность здание прихода во имя Иоанна Предтечи, чтобы снести постройку.

Изъятие здания и участка земли проводится в муниципальных нуждах, так как по этой территории согласно утверждённому проекту должна пройти трамвайная линия, которая соединит Екатеринбург и город-спутник Верхнюю Пышму. При этом денежные средства за изъятие здания прихода будут компенсированы. Согласно исковому заявлению речь идёт о 3,3 млн рублей.

В свою очередь в РПЦ намерены оспорить требования мэрии, так как, по мнению представителей Екатеринбургской епархии, передача здания и территории может быть осуществлена только при строительстве дорог федерального или регионального значения, сообщает издание «Накануне».

В ходе предварительного заседания были выслушаны мнения сторон, а также истец ходатайствовал о переносе заседания, так как ответчик представил не все документы. Рассмотрение дела продолжится 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируется построить трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Соглашение о строительстве нового пути между областными властями, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а также Уральской горно-металлургической компанией было подписано ещё в 2015 году. Позже был утверждён проект, а реализовать его планируют к 2020 году.

Напомним, здание муниципального клуба, расположенного по адресу проспект Космонавтов, 184, безвозмездно передано Екатеринбургской епархии в конце сентября 2005 года. На его месте был построен приход в честь рождества Иоанна Предтечи.

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