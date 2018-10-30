В долгах, как в шелках: по чьим кредитам платит нынешний Киев?

Киев, , 01:30 — REGNUM Украина и МВФ все-таки договорились. Новая кредитная программа рассчитана на 14 месяцев и в ее рамках МВФ выделит Киеву $3,9 млрд. Деньги дадут быстро — но и вернуть их нужно будет быстро, к примеру, действующая программа подписана в 2015-м, рассчитана на 4 года и вернуть полученные деньги нужно до 2025-го, а полученные по программе Stand-by — уже максимум через 2 года после окончания ее действия. Что происходит в отношениях Украины и МВФ в частности и в украинской экономике вообще, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.По условию МВФ программа будет одобрена только после того, как Украина примет государственный бюджет на 2019 год, то есть никак не раньше февраля-марта. Что означает, что эти почти 4 млрд долларов нужно будет вернуть к концу 2021-го — середине 2022-го. А ведь уже Украине предстоит возвращать Фонду в 2020—2024 годах по $472,7 млн, и с одобрением новой программы эта сумма вырастет значительно. В 2020 и 2022 надо будет вернуть примерно по $1,477 млрд, а в 2021 ‑ и вовсе порядка $2,422 млрд. При этом Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман пояснили, что одолжить у МВФ Украине нужно для того, чтобы покрыть долги прошлой власти, и деваться им некуда: по словам Гройсмана, если не возвращать взятые до того долги, то Украина не сможет продолжать сотрудничество со своими международными партнерами:

«И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт».

Только вот действительно ли нынешняя власть отдает долги прежней, или все-таки дело в долгах действующей власти? По словам президента Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрия Корнейчука, в 2013-м окончательно был погашен кредит МВФ 2008 года, который взяла Тимошенко, причем обошлось без повышения тарифов для населения. А в следующем году Украина должна вернуть МВФ $6,8 млрд из кредита, который получил Яценюк и одобрил Порошенко в 2014—2015 годах. Тарифы, в свою очередь, с изначальных 70 копеек за куб дошли до отметки ноября-2018 в 8,5 грн за куб.

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