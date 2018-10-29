На Чукотке готовят план создания инфраструктуры порта Беринговский

Анадырь, , 10:25 — REGNUM Правительство России совместно с правительством Чукотского автономного округа разрабатывают предложения по созданию подъездной транспортной инфраструктуры к морскому порту Беринговский, которые затем будут представлены главе государства, сообщает 29 октября пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Отмечается, что предложения разрабатываются с учетом развития перспективных проектов — для реализации планов частных инвесторов по развитию грузовой базы и объектов портовой инфраструктуры.

В ведомстве пояснили, что в рамках подготовки будет проработан вопрос строительства круглогодичной автомобильной дороги общей протяженностью 37 км. Она необходима для увеличения объемов транспортировки продукции до морского порта Беринговский. Создание дорожной инфраструктуры и реконструкция морского порта. В результате реализации инфраструктурного проекта Беринговский позволит увеличить объемы отправляемого на экспорт угля в 4 и более раз, до 1 млн тонн в год.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 года во Владивостоке. Срок указанного поручения истекает 1 июня следующего года.

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