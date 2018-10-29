«Терпи и не жалуйся»: об уровне безработицы в России

Москва, , 10:23 — REGNUM Если уровень безработицы в России, о котором по итогам исследования сообщили РИА Новости, и достиг минимальных за последние годы значений, то проблема «работающих бедных» никуда не делась, и относиться с оптимизмом к данным об уменьшении числа ищущих работу точно не следует, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM составленный агентством рейтинг российских регионов по уровню безработицы, он, в частности, отметил:

«Официально оглашаемый уровень безработицы — индикатор лукавый. Конечно, хорошо, что официально безработных в стране немного, но истинное положение дел на рынке труда такими показателями не опишешь.

Всем очевидно: существует скрытая безработица, люди часто не становятся на соответствующий учет, рассчитывая найти работу самостоятельно. И это может длиться несколько месяцев. Иногда — больше года. Посмотрите по сторонам — не правда ли, вам известны такие случаи?

Часто все попытки устроиться самостоятельно терпят неудачу. Одна из причин этого — работа-то вроде есть, но «хорошей» работы нет. То есть соответствующей квалификации, склонностям, достойно оплачиваемой. Проблема «работающих бедных» никуда не делась — люди получают гроши, но держатся за свои места.

Особенно это актуально для небогатых регионов, прежде всего в бюджетной сфере и сфере обслуживания. Нянечка в детском саду, получающая менее 10 тысяч рублей, безработной не числится, но прожить на эти деньги невозможно… А ведь живут многие. Может, и ушли бы с таких работ — да новых рабочих мест не создается, интересных проектов не разворачивается. Терпи и не жалуйся. Так что относиться к ситуации на рынке труда с оптимизмом точно не следует».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в августе 2018 года уровень безработицы в России впервые за много лет достиг минимального значения, сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования и данные Росстата. Самый низкий уровень безработицы отмечен в Москве (1,2%), самый высокий — в Ингушетии (26,5%). В целом уровень безработицы в России составил 4,6%.

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