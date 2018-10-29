Самая северная в РФ железная дорога: определены участники проекта

Москва, , 10:12 — REGNUM Строительство самой северной железной дороги России может быть начато на условиях концессии, заключенной между федеральной властью, Газпромом и РЖД. Об этом пишут 29 октября «Ведомости».

По сведениям источников издания, проект строительства 170-километрового участка железной дороги Бованенково — Сабетта планируется передать на федеральный уровень. Сообщается, что обсуждение указанного проекта было начато на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова в августе. Переговоры об участии в проекте ведутся и с компанией «Новатэк», отметили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в ходе своего визита в Индию президент России Владимир Путин предложил компаниям из Индии принять участие в арктических СПГ-проектах и поставках по Северному морскому пути.

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