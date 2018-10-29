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Пенсионная стратегия большинства жителей России — работа до старости

Экономика

Опрос Superjob.ru

Пенсионная стратегия большинства жителей России — работа до старости
Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х

Москва, 29 октября 2018, 10:10 — REGNUM  Большинство жителей России (29%) основным источником дохода на пенсии видит работу и подработку. На личные сбережения надеются 19% опрошенных, на государственную пенсию — 16%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

На помощь детей и на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), рассчитывают по 3% респондентов. На другие варианты получения дохода (сдача в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы) рассчитывают 7% граждан. Затруднились ответить 23% респондентов.

На доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) чаще других рассчитывают люди старше 45 лет. В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верят молодые люди до 24 лет (25%). В среднем достойный размер пенсии, по мнению жителей России, должен составлять 37 тыс. 300 рублей.

Опрос проведен 16—17 октября 2018 года в 292 населенных пунктах среди экономически активного населения России старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Повышение будет проходить поэтапно в течение десяти лет. Ранее женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. После завершения переходного периода в 2028 году пенсионный возраст составит 60 лет и 65 лет соответственно.

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Пенсионная реформа
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