Изменения в систему здравоохранения планируют внести в Ульяновской области

Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области начались обсуждения государственных программ на 2019 год. На первое обсуждение был вынесен проект программы по развитию здравоохранения, на финансирование отрасли в 2019 году предусмотрено почти 10 млрд рублей. В дискуссиях приняли участие депутаты, общественники, чиновники и представители медицинской отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Первым был рассмотрен проект государственной программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области» на 2014−2020 годы в части финансового обеспечения мероприятий на 2019 год. Предполагаемый объём средств — около 9,9 млрд рублей, из них более 5 млрд рублей составят страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, порядка 3,4 млрд рублей — средства на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, 635 млн рублей — на лекарственное обеспечение населения.

Как и ранее, выделяются средства на ремонт больниц, в 2019 году предложено направить на эти цели 30 млн рублей. Кроме того, на ремонт детской городской клинической больницы Ульяновска и ГУЗ УОДКБ предусмотрено соответственно 26,2 млн и 21 млн рублей, на строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы — 40 млн рублей, на развитие материально-технической базы детских поликлиник — 16,5 млн рублей.

В ходе обсуждения глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко подчеркнул, что главная задача — «финансовое оздоровление отрасли».

"Мы не можем наращивать кредиторскую задолженность и на будущий год планируем заложить достаточно большие денежные средства на её погашение — более полумиллиарда рублей. Конечно, проблему долговой нагрузки на здравоохранение за один год решить невозможно, но мы будем это делать в течение всех трех лет действия программы», — сказал министр.

Был назван ряд актуальных проблем. В первую очередь, наведение порядка в системе госзакупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Было отмечено, что ранее выявлены несколько случаев превышения цен на лекарственные препараты, устанавливаемых АО «УльяновскФармация». Министр здравоохранения отметил, в настоящее время лоты на медикаменты учреждения здравоохранения формируют самостоятельно, исходя из их потребностей. Для мониторинга референтных цен при госзакупках используются федеральные каталоги лекарственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств по госпрограммам в сфере здравоохранения. Фигурантами стали четыре человека. Следствие считает, что злоумышленники «приняли меры к пресечению фактов проведения отдельными учреждениями самостоятельных закупок, минуя министерство здравоохранения». И вынуждали, как полагает следствие, представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с «Ульяновскфармацией» «на поставку согласно спецификациям кислорода медицинского». Ущерб, причинённый бюджету региона, следствие оценило в 10,4 млн рублей.

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Также был поднят вопрос порядка финансирования сверхнормативных коек в больницах. По словам главы территориального ФОМС Владимира Смирнова, в рамках базовой программы оплачивается из средств ОМС 6,4 тыс. круглосуточных коек, в то время как по факту их почти на 1 тыс. больше. Было отмечено, что оплата содержания дополнительных мест в стационарах (для Ульяновской области эта сумма превышает 1 млрд рублей ежегодно) относится к полномочиям регионов, но средства из областной казны не выделяются, что приводит к росту кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

Было отмечено, что речь в основном идет о сельских больницах, где многие койки по факту пустуют. Глава комитета по бюджету Александр Чепухин высказал мнение, что «необходимость в реорганизации назрела», призвав «делать осторожно и вдумчиво, индивидуально подходя к потребностям каждого медучреждения.

Главврач Чердаклинской районной больницы, член общественной палаты региона Ирина Барбашина, говоря о причинах возникновения кредиторской заложенности, обратила внимание на необходимость в начале года направлять дополнительные средства на выполнение указа президента о повышении зарплаты сотрудников, а также на закупку лекарств из-за роста цен.

Напомним, в 2019 году доходы областного бюджета, согласно проекту, составят 52,2 млрд рублей, расходы — 51,7 млрд рублей, профицит — 446 млн рублей.