На рубль оказывает влияние мировая интрига

Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодняшний день, 29 октября, для отечественной валюты будет протекать спокойно, но ослабление будет продолжаться. В первую очередь это будет происходить из-за внутренних причин — выплаты по налоговому периоду заканчиваются, и давление от обмена валют экспортерами сходит на нет. Минфин РФ снова планирует выпустить транши ОФЗ, что позволит укрепиться доллару и евро в верхних границах коридора котировок на сегодня, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

На российскую валюту оказывает влияние и мировая интрига по началу коррекции, первые звонки которой уже прозвучали на глобальных рынках. У зарубежных участников рынка еще нет паники, но фиксирование позиций в рублях продолжается. Можно отметить, что новость о вводе санкций в неопределенном будущем, как со стороны США, так и других стран Запада, прошла довольно тихо, что останется фактором поддержки, но не будет препятствовать дальнейшим продажам отечественных активов и валюты.

«Рубль 29 октября будет двигаться в нейтрально-негативном фоне, оцениваясь 65,50−66 за доллар и 75−75,50 за евро, укрепление российской валюты находится на переломе из-за серьезных проблем на мировых рынках и действий правительства по минимизации потерь. Общий тренд на повышение остается, но его реализация сдвигается на более поздний период, уже на среднесрочную перспективу», — считает эксперт.

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