Стимул нефти — прорваться через отметку $78

Москва, , 09:36 — REGNUM Котировки нефти 26 октября торговались в режиме умеренного восстановления, но по итогам торговой пятидневки снова просели — третью неделю подряд. Нефть марки Brent никак не может вернуться выше уровня $78 и на утренней сессии в понедельник пытается пойти по пути наименьшего сопротивления — вниз, хотя давление пока выглядит умеренным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Распродажи на мировых фондовых площадках продолжаются. 26 октября просадка американских индексов помешала баррелю продвинуться выше, а сегодня на котировки давит снижение азиатских бенчмарков, которое угрожает перекинуться и на Европу.

Между тем, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах выросло еще на две единицы, до нового максимума марта 2015 года. Как индикатор будущее добычи, показатель предполагает наращивание объемов производства на сланцевых месторождениях в ближайшие недели, за чем рынок будет внимательно следить.

«С технической точки зрения, для улучшения краткосрочного настроя Brent необходимо прорваться через отметки $78. Чем дольше актив остается ниже этого уровня, тем выше угроза развития более агрессивного медвежьего отката. В ближайшей перспективе потенциал роста цен, вероятно, будет сдерживаться нежеланием инвесторов рисковать», — считает эксперт.

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