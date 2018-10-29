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Почти половина граждан РФ считает плату за свет слишком большой

Экономика

Опрос ФОМ

Почти половина граждан РФ считает плату за свет слишком большой
Счетчик на электричество

Москва, 29 октября 2018, 09:27 — REGNUM  Почти половина жителей России (43%) считает плату за электричество в местах их проживания слишком большой. Терпимой и приемлемой плату за свет называют 52% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Стараются экономить электричество 76% российских граждан. Почти четверть (23%) — в основном молодые люди и состоятельные люди — электроэнергию не берегут. В целом 87% довольны, как их дом обеспечивается электроэнергией.

Средний счет жителя России за электроэнергию составляет 864 рубля. Больше всего платят за электричество жители Москвы, жители городов с населением менее 50 тыс. населения и посёлков городского типа — 985 и 949 рублей соответственно. Меньше всего платят за свет жители городов с населением 1 млн человек и более — 741 рубль. Жители сёл в среднем платят 817 рублей.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 октября 2018 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Причиной названо планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Подробнее на эту тему: Тарифы ЖКХ вырастут из-за НДС далеко не на 2% — эксперт

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Изменение тарифов на электроэнергию
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