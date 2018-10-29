В Екатеринбурге объявили победителей чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018

Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Победителей и призеров V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 наградили 28 октября в Екатеринбурге. Церемония закрытия состоялась сегодня в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

"Как в прошлые годы, площадка «Екатеринбург-ЭКСПО» стала местом баталий с настоящим азартом, высокой конкуренцией и беспристрастным судейством. Вы все победители! Можно много говорить об автоматизации, цифровозиации производства, но в любом случае главными на предприятии остаются люди. Вы — промышленная элита страны», — поприветствовал участников церемонии и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

На сцене в «Екатеринбург-Экспо» также наградили победителей и призеров Евразийского зачета WorldSkills Hi-Tech 2018. 24 медали получила сборная России, 12 медалями наградили сборную Китая, 11 медалей получили участники из Белоруссии, 10 медалей завоевал Казахстан, шесть медалей у сборной Индии, одна медаль у Монголии и одну медаль получила сборная Ирана. Кроме этого, каждый иностранный участник по итогам выступлений получит Skills-паспорт.

Напомним, в соревновательной части первого Евразийского WorldSkills Hi-Tech 2018, помимо конкурсантов из России, приняли участие молодые профессионалы из 9 стран мира. Участие стран евразийского пространства в одном зачете WorldSkills Hi-Tech обозначено в рамках макрорегионального объединения WorldSkills Eurasia, которое было основано в августе 2017 года в Астане национальными операторами WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

«Первый чемпионат WorldSkills Hi-Tech 5 лет назад был в пять раз меньше: было в пять раз меньше компетенций, участников, и не было ни одной иностранной компании. Теперь чемпионат стал настолько масштабным, что одна пятая часть — это иностранные участники. Такой рост стал возможен благодаря участникам, экспертам, организаторам чемпионата, спонсорам, волонтерам и всем, кто поддерживает нас на уровне руководства страны», — сказал генеральный ди⁠ректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил с 25 по 27 октября в Екатеринбурге. На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности: Росатом, Ростех, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), УВЗ (Уралвагонзавод), Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД, ПАО «Газпром нефть» и другие. В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

«Я впечатлен масштабами чемпионата, есть ощущение, что соприкасаешься с чем-то большим и очень востребованным. Госкорпорация «Ростех» активно поддерживает движение WorldSkills Russia, а команда Ростеха ежегодно увеличивается как по количеству участников, так и по количеству компетенций. В этом году специалисты Ростеха соревнуются по 23 компетенциям», — поприветствовал участников церемонии награждения исполнительный ди⁠ректор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Организатором чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 выступает Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив.

В завершение церемонии награждения генеральный ди⁠ректор ГК «Росатом» Дмитрий Лихачев поздравил победителей: «В этом зале нет проигравших. Каждый стал сильнее и мастеровитее, но на то он и чемпионат, чтобы на сцене стояли сильнейшие. Для меня огромная честь и удовольствие каждому из присутствующих здесь золотых медалистов вручить сертификат на двухдневную экскурсию на Российский атомный ледокольный флот».

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет крупнейших отечественных промпредприятий, которые проходят в Екатеринбурге. В ежегодном финале свою компанию представляют победители корпоративных чемпионатов, которые проводятся на производственных площадках российских госкорпораций и крупных предприятий.