Врио Забайкалья знает как поступить, если выделенных средств «кот наплакал»

Чита, , 08:53 — REGNUM Похоже, что новый врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов уловил одну из главных в регионе проблем, связанных с подготовкой и прохождением отопительного сезона, и предложил возможный вариант её решения. Речь идёт о заключении энергосервисного контракта. Такой вывод можно сделать из видеосюжета, подготовленного Altesmedia.ru по итогам совещания о готовности объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов.

Несмотря на то, что, по оценке министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осеннее-зимнего периода оценивается как положительная, есть районы, где существуют проблемы с топливом: Тунгокоченский, Оловяннинский, Сретенский, Агинский и Карымский.

«Коммунальная структура находится в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей у нас составляет порядка 70%. Водоснабжения и водоотведения — порядка 75%, а основное и вспомогательное оборудование котельных изношено на 80%. Растёт кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций. На сегодня она составляет 2,853 миллиарда рублей, а 34 предприятия ЖКХ в крае признаны банкротами», — признался Виктор Паздников.

На что врио губернатора Александр Осипов посоветовал сосредоточиться на конструктивной выработке решений.

«Первое — просто констатировать недостаточно. Второе — обязательно разберитесь с факторами, которые действуют. Я понял, что дебиторская задолженность растёт опережающими темпами, растёт кредиторская задолженность. Плохая тоже история. И в силу чего это происходит, непонятно», — подчеркнул он, дав поручение предоставить предложения по заключению «энергосервисного контракта».

«Энергосервисный контракт: насколько с его участием мы можем сконцентрироваться и улучшить положение. Всю экономику мы быстро возвращаем инвесторам, после этого переходим к удержанию или снижению тарифов. Также нужно уточнить, какими федеральными мерами поддержки мы можем воспользоваться. Третье — приоритеты выделения средств. Если сегодня их «кот наплакал», то мы точно должны понимать, что куда, где мы их выделяем, будет эффект на результат максимальный», — подчеркнул врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье, «обезглавленное» более двух недель назад по инициативе Натальи Ждановой, обрело временного главу: 25 октября стало известно о назначении врио Забайкальского края экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

Напомним, один из примеров работы по так называемому энергосервисному контракту уже не первый год успешно демонстрирует Сибирская генерирующая компания.

Проект по модернизации системы теплоснабжения, который с конца 2016 года Сибирская генерирующая кампания реализует в Рубцовске (Алтайский край), не относится к категории выгодных. Срок его окупаемости произойдет в лучшем случае лет через 12. И тем не менее компания вкладывает в него немалые инвестиции (около 2 миллиардов собственных и заемных средств) и в короткий срок делает практически невозможное — объединяет тепловые сети в единый контур. Теперь город может обеспечивать теплом одна станция — Южная (ЮТС).

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