Качество питьевой воды в Москве отличное — Собянин

Москва, , 07:45 — REGNUM В дома жителей Москвы поступает питьевая вода отличного качества. Этого удалось добиться благодаря работе «Мосводоканала». Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, по его словам, в последние годы, благодаря модернизации «Мосводоканала», мутность воды ументшилась в пять раз, концентрация алюминия — в три.

Градоначальник отметил, что по основным показателям качества питьевая вода в кранах москвичей не уступает питьевой воде в Лондоне и Сиднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2018 года власти Москвы и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения жителей региона чистой питьевой водой. Документ создал условия для расширения поставок Мосводоканалом питьевой воды в населенные пункты Московской области.

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