Три сибирские территории вошли в число регионов с высокой безработицей

Кызыл, , 07:43 — REGNUM Забайкалье вновь попало в число регионов с высоким уровнем безработицы. Данные исследования РИА Новости свидетельствуют о том, что аналогичная ситуация наблюдается также в двух других сибирских территориях — Туве и Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению с Москвой, где наблюдается самый низкий уровень безработицы в стране (на каждого безработного приходится две вакансии), в Туве он составляет 19%, в Забайкальском крае и Республике Алтай — по 10,2%. Также в число регионов, где уровень безработицы превышает 10%, вошли: Ингушетия (26,5%), Чечня (13,8%), Карачаево-Черкесия — (12,1%) и Дагестан (10,7%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уровень безработицы в России достиг минимума за много лет наблюдения, сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования: самый низкий показатель у Москвы (1,2%), самый высокий у Ингушетии (26,5%). По информации агентства, в целом по России безработица достигла минимального значения за несколько лет — 4,6%.

Между тем в июне 2018 года о снижении уровня безработицы в 66 регионах России известило Министерство труда РФ. Снижение наблюдалось в Крыму, Туве, Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской, Магаданской, Белгородской областях, а также я ЯНАО и на Чукотке. В то время как наибольший рост численности безработных зафиксирован в Кировской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Курганской областях, Забайкальском и Пермском краях.

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