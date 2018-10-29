Рубль отреагировал на решение ЦБ РФ падением

Москва, , 07:06 — REGNUM На торгах Московской биржи 26 октября рубль упал по отношению к доллару и к евро. С утра рубль был малоактивен в ожидании решения ЦБ РФ по процентной ставке. К вечеру «американец» вырос к рублю на 0,13%, до 65,72 руб. Чуть больше — на 0,33%, до 74,95 руб., вырос евро. Рост евро к рублю был, возможно, связан с укреплением евро к доллару, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Банк России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку на текущем уровне в 7,5%. В сопроводительном комментарии ЦБ РФ заявил, что инфляция остается в запланированных рамках в 4% в год, а ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Тем не менее ЦБ указал на ускорение темпов инфляции, что в дальнейшем может создать почву для нового повышения ставки в декабре. Отказ ЦБ РФ повышать процентную ставку на текущем заседании был воспринят рынком достаточно негативно.

На Лондонской ICE цена нефти марки Brent к вечеру 26 октября выросла на 1,32%, до $77,76 за баррель. Евро неожиданно вырос по отношению к доллару на 0,25%, до 1,1402 долл. за евро. Исходя из изложенного выше, пока сохраняется прогноз по доллару в 65−66 руб./долл., а по евро снизим прогноз до 74,5−75,5 руб./евро.

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