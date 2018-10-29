Два из пятнадцати, и оба нетрезвые: мэрия Якутска разыскивает дворников

Якутск, , 07:05 — REGNUM В Якутске руководством города был предпринят рейд по проверке качества работы дворников, находящихся на балансе муниципалитета. Замглавы города Владимир Фёдоров выяснил, что они не работают, от слова совсем, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На своём рабочем месте также не был обнаружен глава одной из городских управ.

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О том, как проходил рейд, Владимир Фёдоров рассказал в своём блоге. По его словам, сначала он приехал с проверкой в управу Строительного округа Якутска и не застал там его главу, составив по этому поводу акт отсутствия на рабочем месте. Затем заммэра занялся поисками дворников, которых в Строительном округе на балансе муниципалитета числится 15 человек.

«Подчеркну, речь идёт о муниципальных дворниках, а не о тех, которых выставляют управляющие компании. Так вот, по документам дворников — 15 человек. По факту обнаружились двое. Причем оба успели с утра пораньше где-то «хряпнуть». Как только я заявил о том, что необходимо составить акт медицинского обследования, оба испарились, и больше мы их в тот день не видели вообще. Итого из 15 человек вышел на работу 0 человек. То есть никто», — рассказал Владимир Фёдоров.

Он дважды объезжал округ в разное время и так и не обнаружил, чтобы там работали дворники. Руководство округа никаких мер по этому поводу не предпринимало, и причин такого положения дел там объяснить не смогли. Жители округа при опросе также сообщили, что практически не видят, чтобы на улицах кто-то убирался.

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«А потом люди попадают в травмпункты, потому что тротуары от снега и наледей не очищены. Знаете, сколько денег город выделяет на дворников, якобы нанятых управами, в год? Около 40 млн рублей. И если по факту мы имеем выход из 15 фигурирующих в бумагах человек 2 (то есть 13%), то — на примере одной управы — получается, что 87% этих средств просто распиливается. Цифра, конечно, утрированная, но я хочу, чтобы вы поняли масштаб бездействия, до которого дошли управы!» — был возмущён результатами рейда Владимир Фёдоров.

По итогам объезда силами мэрии будет проводиться служебное расследование, материалы которого потом передадут в правоохранительные органы. Отвечающий за работу дворников замглавы управы Строительного округа будет отстранён от должности.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила провести тотальную проверку деятельности управ Якутска.

«Для сведения: в этом году из местного бюджета управам и пригородным администрациям выделено 40,7 миллиона рублей на содержание дворников. На эти деньги должны трудиться более ста дворников! По состоянию на 01 октября управы израсходовали 65% этих средств. А вы видели сто муниципальных дворников в городе?» — поинтересовалась мэр у горожан в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэром Якутска Сардана Авксентьева была избрана 9 сентября от «Партии возрождения России». Её заместителем стал снятый партией «Родина» с избирательной кампании в силу неких договорённостей экс-депутат Госсобрания республики Владимир Фёдоров.

Пользователи соцсетей называли Сардану Авксентьеву чудо-женщиной и предложили занести её в Красную книгу после того, как она поручила наказать финансово укладывавшего асфальт в снег подрядчика и распорядилась продать принадлежащие мэрии дорогие внедорожники.