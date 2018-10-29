Владелец земли на набережночелнинской «рублёвке» сохранил самостоятельность

Набережные Челны, Татария, , 06:41 — REGNUM Спустя четыре месяца после начала спора Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения банкротные претензии конкурсного управляющего «Татфондбанка» к «дочерней компании» некогда крупнейшего девелопера республики, а на сегодня банкрота ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Чаллы Яр». Компания владеет участками под набережночелнинской «рублёвкой» — коттеджным посёлком «Чаллы Яр», и ответила своим имуществом по долгам третьего лица, став поручителем по кредитам ООО «Автомакияж». Последнее не только является совладельцем «Сувар Девелопмент», но и фигурировало в уголовных делах экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Определение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Чаллы Яр» создано в октябре 2009 года, известно, что на этапе его создания доли в уставный капитал вносили ОАО «КамАз» и ООО «ПЖДТ-Сервис». Но уже с ноября 2012 года единственный участник юрлица — ООО «Сувар Девелопмент», которое некогда было крупнейшим девелопером Татарии, но с марта 2017 года из-за финансовых проблем не ведёт деятельность и находится на последнем этапе банкротства. Долги компании «Сувар Девелопмент», включенные в реестр, превышают 5,4 млрд рублей. В ООО «Чаллы Яр» уставный капитал составляет более 142,184 млн рублей. На сегодня владелец выставил 100% доли в уставном капитале управляющей компании «Чаллы Яр» на продажу. Начальная цена — 173 526 300 рублей, аукцион начнётся 7 ноября 2018 года.

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Попытку обанкротить зарегистрированное в Елабуге ООО «Чаллы Яр» банкрот «Татфондбанк» сделал в конце июня 2018 года, предъявив претензии на сумму 41 712 085,46 рубля. Несколько раз слушания откладывались и в конце октября 2018 года суд оставил иск без рассмотрения. Претензии банка были основаны на договорах поручительства ответчика по кредитам третьего лица — ООО «Автомакияж». Последнее, к слову, фигурировало в уголовных делах, возбуждённых в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина. Это же ООО являлось соучредителем ООО «Сувар Девелопмент».

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Между тем иск о взыскании долга по договору поручительства, на котором базировались банкротные претензии, 24 октября 2018 года суд удовлетворил, поэтому ТФБ еще может вернуться к банкротным претензиям к ООО «Чаллы Яр».

«ПАО «Татфондбанк» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Чаллы Яр» (далее — ответчик, ООО «Чаллы Яр») о взыскании задолженности по кредитным договорам №62/11 от 19.04.2011, №66/11 от 19.04.2011, №64/11 от 19.04.2011 и №65/11 от 19.04.2011 в размере 35 628 942 руб., просроченных процентов в размере 4 831 871 руб., текущих процентов в размере 670 649 руб., неустойки на просроченные проценты в размере 580 625 руб., обращении взыскания на предмет залога по договору об ипотеке б/н от 05.07.2011 года», — отмечалось в определении суда по гражданскому иску.

Залогом по кредитам выступал земельный участок в жилом районе «Прибрежный» в Набережных Челнах. Его кадастровая стоимость — 2 824 621,17 рубля, площадь — 3 633 кв. м, а разрешенное использование — для малоэтажной застройки (под комплексное освоение в целях строительства малоэтажной жилой застройки — посёлок «Чаллы Яр»).

ТФБ в споре требовал наложить запрет на переуступку прав на этот надел, мотивируя тем, что «одобрение единственным участником ООО «Чаллы Яр» ООО «Сувар Девелопмент» заключения договора переуступки прав и обязанностей по договору земельного участка 16:52:040101:1478 свидетельствует о том, что ответчик предпринимает попытки вывести названный земельный участок из состава имущества с целью избежать обращения на него взыскания». Помимо этого, ТФБ отмечал, что судом принят иск ООО «Электроиндустрия» о взыскании 49 863 358,96 рубля с компании «Чаллы Яр», что, по мнению истца, «свидетельствуют о финансовых затруднениях ответчика, о затруднениях с ликвидностью его активов и его неплатежеспособности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Чаллы Яр» было учредителем некоммерческого партнёрства содействия членам «Жилой комплекс Чаллы Яр» и владеет наделами, которые предназначены под малоэтажный посёлок «Чаллы Яр» в Набережных Челнах, прозванный набережночелнинской рублёвкой.