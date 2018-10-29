Посёлок в пригороде Якутска финансово поощрит правительство РФ

п. Жатай, Якутия, , 06:24 — REGNUM Посёлок Жатай, расположенный В 15 км от Якутска, отличился результатами деятельности по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. За эти заслуги муниципальное образование было премировано федеральными деньгами по решению правительства РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Трудный бюджет Якутии: расходы формировались без чёткой привязки к доходам

Сумма поощрения, которое получит посёлок Жатай, составила 1,5 млн рублей. Деньги стали вознаграждением за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Проект реализуется с целью улучшить эффективность управления муниципальными и региональными финансами, поясняется в документе, подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Всего между населёнными пунктами России, отличившимися высоким качеством организации муниципального управления и эффективностью в решении вопросов местного значения, распределены 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за необходимости нивелировать кассовый разрыв в бюджете 2018: расходы в казне заложили без привязки к ожидаемому уровню поступлений. Ситуацию усугубляет большой госдолг республики, который по данным Минфина РФ на 1 октября составил 52,2 млрд рублей.

Читайте также: В бюджете Якутии недоимка в 20 миллиардов: как выходить из этой ситуации?