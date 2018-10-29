Мир или банкротство? Судьбу подрядчика нижегородского метро решат 1 ноября

Нижний Новгород, , 06:01 — REGNUM Число желающих обанкротить подрядчика нижегородского метрополитена увеличилось ещё на одну компанию. В Арбитражный суд Нижегородской области поступил четвёртый иск за 2017−2018 годы с требованием признать несостоятельным ООО «Нижегородское «Строительное управление-620», хотя претензии от остальных компаний, которым задолжало ООО, до сих пор не рассмотрены. Слушания по рассмотрению обоснованности одного из исков назначены на 1 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания выступала подрядчиком продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, в рамках которого в июне 2018 года была сдана новая станция «Стрелка». Проект обошёлся более 11,6 млрд рублей, из которых бюджет РФ выделил свыше 6,2 млрд рублей.

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ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» создано 21 апреля 2015 году, в том же году с ним был заключён контракт на строительство нижегородского метрополитена. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, гендиректор с августа 2018 года — Виталий Медвецкий, единственный участник — ООО «Строительно-монтажное управление №6» (Москва). Последнее принадлежит Владиславу Костенко и Юлии Дзюба, и создано в 2014 году. Доля московской компании в нижегородском ООО до конца ноября 2018 года находится в залоге у банка «Пересвет».

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За 2017−2018 годы нижегородского подрядчика пытались обанкротить несколько раз. Только в Арбитражном суде Нижегородской области четыре дела с подобным требованием, но в некоторых из них по несколько заявителей. Последним иск подало нижегородское ООО «Спецстроймаш». Оно заявило претензии на сумму 7 063 700 рублей.

18 октября 2018 года суд вернул заявление ООО «Атлас», чей иск поступил в сентябре 2018 года, но из-за недочетов оставлен без движения. Между тем в суде не рассмотрены до конца претензии еще ряда компаний. Так 1 ноября 2018 года будет рассмотрена обоснованность претензий ООО «Ника», слушания по которым ранее были отложены в связи с попыткой ответчика решить спор мирным путём.

«Требования заявителя основаны на вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Нижегородской области от 05.04.2018 года по делу №А43−4267/2018, в соответствии с которым с должника в пользу заявителя взыскано 449 800,00 руб. задолженности по договору аренды техники с экипажем №1 от 05.01.2016 года, 11 996,00 руб. расходов по государственной пошлине. В судебном заседании представитель должника заявил об отложении судебного заседания в целях урегулировать спор мирным путём», — отмечалось в определении суда.

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