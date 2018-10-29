Авиакомпаниям Якутии не придётся уходить от иностранных систем бронирования

Якутск, , 06:04 — REGNUM Якутские авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Алроса» пользуются отечественной системой продажи билетов, а потому отказ от иностранных сервисов бронирования никак не отразится на их работе. Об этом заявили представители авиаперевозчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Алроса» всегда пользовалась только отечественной системой продажи «Сирена-Трэвел», центр которой находится в Москве и позволяет хранить всю информацию о продаже авиабилетов в России», — цитирует ТАСС генерального директора авиакомпании Андрея Гулова.

Представитель «Полярных авиалиний» также заявил информагентству о том, что компания пользуется «Сиреной-Трэвел», а потому не видит сложностей в переносе серверов на территорию России.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта России потребовало от авиакомпаний страны перенести их сервера и системы по бронированию с иностранных на отечественные сервисы. 22 октября государственная корпорация «Ростех» завершила работу по созданию Национальной системы бронирования (НСБ) для продажи авиабилетов. НСБ полностью готова к эксплуатации, имеет российские происхождение и отличается от зарубежных аналогов высоким уровнем доверенности.