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Заявка на лидерство: IBM приобретает Red Hat

Экономика

Корпорация купит все эмитированные акции Red Hat по цене $190 за штуку

Нью-Йорк, США, 29 октября 2018, 04:03 — REGNUM  Американская корпорация IBM договорилась о покупке разработчика программного обеспечения Red Hat за $34 млрд. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о приобретении IBM всех эмитированных акций Red Hat по $190 за одну бумагу. В сумме это составит примерно $34 млрд.

Председатель совета директоров и президент IBM Джинни Рометти отмечает, что после сделки могут поменяться «правила игры» на рынке облачных технологий. Корпорация станет мировым лидером в этой сфере, так как большинству конкурентов приходится арендовать 80% компьютерных мощностей, чтобы сократить издержки.

Американская Red Hat разрабатывает облачное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Обе компании сотрудничают на протяжении 20 лет.

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