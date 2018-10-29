Иран: Угроза санкций не уронит экспорт нефти ниже 1 млн баррелей

Тегеран, , 03:52 — REGNUM Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири исключил снижение экспорта нефти ниже уровня 1 млн баррелей в сутки на фоне ожидаемых американских санкций. Об этом сообщает агентство IRNA.

Джахангири отметил, что в последние месяцы Иран каждые сутки отправлял за рубеж 2,5 млн баррелей нефти. По его словам, США не смогут остановить поставки иранской нефти, так как альтернативных предложений на рынке нет.

Заявления властей США о том, что заменить иранскую нефть может сырье из Саудовской Аравии и других стран, Джахангири назвал ложью. Нефть подорожала бы до $100 за баррель, если бы у США получилось остановить экспорт иранской нефти, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп расторг соглашение с Ираном, согласно которому Тегеран брал обязательства по заморозке ядерной программы в обмен на частичное снятие ограничений. Вслед за этим США наложили на Иран новые санкции.

Читайте также: Трампа раскритиковали за слишком мягкие санкции в отношении Ирана