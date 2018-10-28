Продажа программного обеспечения становится в КНР высокодоходным бизнесом

Пекин, , 21:04 — REGNUM В Китае рекордно выросли доходы отрасли, связанной с выпуском программного обеспечения, которые за три квартала 2018 года выросли в годовом исчислении на 15% и достигли 4,5 трлн юаней (или 647 млрд долларов), сообщает 28 октября Синьхуа со ссылкой на информацию Министерства промышленности и торговли КНР.

Причем показатели роста двигаются по восходящему тренду: в третьем квартале прибыль увеличилась почти на 22% против менее, чем 12% в первом квартале.

В общем и целом, продажи китайского программного обеспечения за три квартала превысили 1,3 трлн юаней, а доходы в сфере IT-услуг возросли до 2,5 трлн юаней, что составляет почти 19% роста в годовом исчислении.