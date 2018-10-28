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Китайские поезда будут перевозить пассажиров в Чили

Экономика

Подписан важный латиноамериканский контракт локомотивной и вагоностроительной компании из КНР

Сантьяго, 28 октября 2018, 20:59 — REGNUM  В Китае завершен конкурс на поставку в Чили десяти трехвагонных электропоездов и трех двухвагонных дизель-поездов, который выиграли чилийская компания и китайское локомотивно-вагоностроительное объединение «Циндао Сыфан», сообщает 28 октября Синьхуа.

Условия контракта предусматривают, что техническое обслуживание и поставки запчастей будут продолжаться на протяжении пяти лет после запуска поездов в эксплуатацию.

Проектная мощность поездов, которые будут поставлены в Чили, достигает 140 км/час. Они отличаются энергоэффективностью, пожарной безопасностью и низким уровнем шума.

Ранее компания «Циндао Сыфан» уже поставляла свою продукцию в ряд латиноамериканских стран, включая Бразилию и Аргентину.

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Китай и Латинская Америка
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