«Россети» восстановили энергоснабжение Туапсинского района Кубани

Туапсинский район, Краснодарский край, , 19:52 — REGNUM Специалисты дочернего предприятия «Россетей» — ПАО «Кубаньэнерго» полностью восстановили подачу электричества в населенные пункты Туапсинского района, ранее пострадавшие от проливных дождей и наводнения. Для обеспечения безопасности частные дома будут подключаться к сети только после просушки самих зданий и электропроводки, а также после подтверждения собственниками готовности к подаче напряжения в их дома.

В тех населённых пунктах, откуда люди были эвакуированы из-за сильного паводка, также завершаются работы по восстановлению электроснабжения.

Энергетики осуществляют подомовой осмотр домовладений на подтопленных территориях. Специалисты продолжают проверку энергообъектов, выполняют необходимые ремонтные и профилактические работы перед вводом энергооборудования в работу. Это необходимо для обеспечения требований безопасности для персонала и жителей. Как сообщили в компании, в аварийно-восстановительных работах задействованы порядка 250 специалистов в составе 44 бригад, а также более 80 единиц техники, в том числе высокой проходимости, и резервные источники электроснабжения.

Координацию восстановительных работ осуществляют оперативные Штабы «Россетей» и Кубаньэнерго. Для информирования населения работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго 8−800−100−15−52 (звонок по России бесплатный).