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Fujitsu перенесет производство из Германии в Японию

Экономика

Японская корпорация Fujitsu собирается перенести производственные мощности из Германии в Японию

Fujitsu перенесет производство из Германии в Японию
Intel in Deutschland
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T904

Аугсбург, Германия, 28 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Японская корпорация Fujitsu готовится закрыть фабрику по производству компьютерной техники в Аугсбурге (Германия). Об этом 26 октября сообщает E&E News.

Представители Fujitsu сообщили, что планируют перенести производственные мощности из Германии в Японию до 2020 года. Речь идет о заводе, расположенном в Аугсбурге, на котором работают 1500 сотрудников.

В компании объяснили решение о переносе производственных мощностей необходимостью концентрации производства.

Отметим, что общее число сотрудников компании Fujitsu составляет около 140 тысяч человек, из которых в Германии работает 5,5 тысяч. Кроме завода в Аугсбурге у Fujitsu есть отделения во многих городах Германии, занимающиеся обслуживанием клиентов.

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