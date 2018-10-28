Пхеньян, 28 октября 2018, 13:41 — REGNUM Экономика Северной Кореи испытывает серьёзные трудности из-за международных санкций, введённых Советом Безопасности ООН; ВВП, по оценкам экспертов, сократился на целых 5%, а экспорт — на 90% по сравнению с 2016 годом. Проблемы в экономике отражаются на росте потребительских цен и падении уровня жизни, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо. Профессор Ким Бён Ён из Сеульского национального университета считает, что КНДР была вынуждена сесть за стол переговоров, так как у элиты возникли проблемы с зарабатыванием денег ввиду практически полного прекращения внешней торговли, и простые люди не могут понять необходимость развития ядерной программы. Впрочем, признает профессор Ким, у северокорейского режима хватит ресурсов, чтобы продержаться некоторое время. Другие эксперты также придерживаются точки зрения, что руководство КНДР нервничает и стремится как можно скорее добиться снятия санкций, которые фактически уничтожают ее экономику.
Экономика КНДР упала на 5% из-за санкций ООН
Эксперты считают, что санкции в целом выполняются и оказывают разрушительное воздействие на северокорейскую экономику
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