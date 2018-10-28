Qualcomm потребовала от Apple $7 млрд

Сан-Диего, США, , 13:04 — REGNUM Представители компании Qualcomm заявили, что компания Apple должна выплатить лицензионные отчисления на сумму $7 млрд на судебном слушании в Сан-Диего. Об этом сообщает Reuters.

Компания Qualcomm занималась поставками чипов для мобильных телефонов Apple. В 2017 году компании выдвинули взаимные судебные иски. Apple обвинила Qualcomm в использовании нечестных схем лицензирования патентов, а в Qualcomm заявили, что Apple нарушает патентное право.

26 октября в федеральном суде в Сан-Диего (штат Калифорния, США) прошли слушания, на которых Qualcomm впервые назвала сумму претензий. В Qualcomm заявили, что размер неоплаченных лицензионных платежей со стороны компании Apple составляет $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года компания Qualcomm обратилась в суд Пекина, рассматривающий дела об интеллектуальной собственности, с требованием запретить производство и продажу мобильных телефонов iPhone компании Apple в Китае.