Южнокорейские банки откроют филиалы в КНДР в случае снятия санкций

Пхеньян, , 12:59 — REGNUM Крупнейшие банки Южной Кореи намерены открыть филиалы в КНДР, когда с неё будут сняты международные санкции. Однако Северная и Южная Корея до сих пор не вели переговоры о развитии сотрудничества в финансовой сфере, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Как заявил руководитель Комиссии по финансовым операциям Чхве Чон Гу, условия для начала работы с КНДР ещё не сложились, хотя некоторые финансовые учреждения выражают желание расширить свою деятельность на Северную Корею. В частности — банки Кунмин, Шинхан, Нонхёп, Индустриальный банк Кореи и Банк развития Кореи.

Ранее власти США потребовали от Республики Корея строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН до тех пор, пока КНДР не осуществит полное ядерное разоружение. Вышеупомянутые банки получили электронные письма от казначейства США с предупреждением о недопустимости сотрудничества с КНДР.