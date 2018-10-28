Сельское хозяйство Эфиопии нуждается во внедрении инноваций

Аддис-Абеба, , 23:16 — REGNUM Реализация правительством Эфиопии сельскохозяйственной реформы привела к тому, что экономика страны нуждается в инновационной системе, которая позволит объединить изжившие себя многоукладные формы хозяйствования и сможет создать прочные связи между фермерами и сельскохозяйственными компаниями. По словам экспертов, сельское хозяйство страны переходит от простой к сложной системе, что делает неизбежным принятие новой формулы инноваций. Об этом сообщает 27 октября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Эксперт Амануэль Ассефа заявил, что увеличение урожая было основным направлением при старой системе хозяйствования, которая основывалась не на развитии технологий и предоставлении их фермерам, а на простом увеличении количества работников.

Г-н Ассефа подчеркнул, что наличие в сельском хозяйстве сразу нескольких участников, таких как трейдеры, поставщики сырья и те, кто его перерабатывают, выводит сельскохозяйственный сектор на новый сложный уровень.

По словам эксперта, переход к инновационной системе сельского хозяйства требует включения в него всех участников и сосредоточения внимания на развитии партнерства, а также создании эффективных связей.