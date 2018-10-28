Эфиопия за квартал экспортировала кофе на 204 миллиона долларов

Аддис-Абеба, , 21:35 — REGNUM Эфиопское управление по развитию и маркетингу кофе и чая сообщило, что государственный бюджет Эфиопии получил 204 миллиона долларов США от экспорта 59 178 тонн семян сырого кофе за последний квартал с июля по сентябрь, сообщает 27 октября эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Директор по связям с общественностью управления Фыцум Менгеша отметил, что всего до конца года планируется получить в результате экспорта кофе 247 миллионов долларов США, и этот план уже сейчас выполнен на 82%.

По словам директора, основными экспортными направлениями эфиопского кофе остаются Германия, Саудовская Аравия и США.

Менгеша отметил, что страна получила более 30 миллионов долларов от экспорта 10 695 тонн кофе в Германию и 27 миллионов долларов от экспорта в Саудовскую Аравию 10 432 тонны кофе. Еще 26 миллионов долларов были обеспечены за счет экспорта 4973 тонн кофе в США.

Как отметил директор, по сравнению с показателями прошлого года объем экспорта кофе увеличился на десять процентов, а объем доходов сократился на пять процентов.