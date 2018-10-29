Теперь российским банкам уйти с Украины сложнее. Спасибо НБУ

Киев, , 00:21 — REGNUM Российские дочерние банки на Украине демонстрируют наибольшие на рынке убытки. По результатам первых 8 месяцев текущего года общий убыток «ВТБ» и Сбербанка составил 8,7 млрд грн, из которых более 7 млн приходится на Сбербанк. Причем благодаря действиям НБУ в отношении российских банков сложилось положение, в котором Сбербанк не собирается уходить с Украины. Какова в целом ситуация в банковской сфере этой страны, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По словам зампреда правления «Сбербанка России» Льва Хасиса, даже если Сбербанк прекратит свою деятельность на Украине, соберет долги и заплатит по всем обязательствам, то забрать свои деньги все равно не сможет. Причина — санкции, которые запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков.

«Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив, и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем», — пояснил Хасис.

Что же касается ВТБ, который сейчас оспаривает арест акций в рамках решения Гаагского суда о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму, в нем тоже отказались от продажи — по словам главы банковской группы Андрея Костина, этот вариант не рассматриваются, потому что «нам это не дают сделать».

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