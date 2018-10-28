Глава МИД Сербии оценил последствия отказа от «Южного потока»

Белград, , 07:45 — REGNUM За срыв проекта строительства газопровода «Южный поток» из России, которого все очень ждали, вынуждены расплачиваться Сербия и другие Балканские страны, заявил 28 октября первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на форуме по энергетической безопасности на территории Евразии, проходящем в Белграде.

По словам главы сербского МИД, Сербия не смогла из-за первостепенности политических вопросов и совокупности причин получить свои выгоды от строительства «Южного потока», хотя это было наилучшей для страны опцией, которая не наносила вреда никому.

Также, как отметил Дачич, хотя ЕС и уверял сербскую сторону в осуществимости и согласованности проекта строительства «Южного потока», на настоящий момент он не реализован.

«С другой стороны, реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» — нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него», — заключил глава внешнеполитического сербского ведомства, его слова цитирует пресс-служба МИД Сербии.

Отметим, строительство газопровода «Южный поток» началось 7 декабря 2012 года, однако из-за неоднократных прерываний в работах по строительству со стороны Болгарии из-за опасений Брюсселя, что проект нарушает положения Третьего энергетического пакета ЕС, Москва в декабре 2014 года объявила о полном отказе от проекта из-за неконструктивности позиции ЕС по данному вопросу.