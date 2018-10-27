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Товарооборот Узбекистана и Турции за 9 мес. 2018 года превысил $1,52 млрд

Экономика

Стороны обсудили региональные вопросы, в том числе перспективы мирного процесса в Афганистане

Товарооборот Узбекистана и Турции за 9 мес. 2018 года превысил $1,52 млрд
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Переговоры

Ташкент, 27 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Делегация Министерства иностранных дел Турции накануне обсудила в Ташкенте вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Турецкую делегацию возглавлял начальник Главного управления по двустороннему сотрудничеству со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Шефик Вурал Алтай.

В ходе встречи подчеркивалось, что исторически сложившиеся прочные связи между двумя странами и народами и обоюдное стремление к расширению сотрудничества являются важной предпосылкой для дальнейшего развития узбекско-турецкого стратегического партнерства.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

Так, отмечалось, что товарооборот Узбекистана и Турции за 9 месяцев текущего года превысил 1,52 миллиарда долларов, что на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На встрече рассмотрены также международные и региональные вопросы, в том числе перспективы мирного процесса в Афганистане», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Турцией составил 1,5 миллиарда долларов.

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Узбекско-турецкие отношения
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