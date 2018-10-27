Грузия: «Омега» заплатила, «Фреско» отказывается

Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Группа компаний «Омега» после почти 3-месячного перерыва возобновила работу. В частности, заработал табачный завод, что стало возможным после того, как компания заплатила в бюджет 1 миллион лари и получила от службы доходов министерства финансов Грузии акцизные марки.

Владелец группы «Омега» Заза Окуашвили собирался дать очередной чрезвычайный брифинг по поводу спора между ним и правительством Грузии, но затем отложил его. В ночь с 26 на 27 октября компании были выданы акцизные марки, что и позволило ей возобночить табачное производство.

Пока простаивает телекомпания «Иберия», которую также финансирует владелец «Группы Омега». Как заявил телекомпании «Рустави-2» генеральный менеджер «Группы Омега» Леван Агдгомелашвили, вопрос возобновления вещания «Иберии» стоит в повестке дня, но это станет возможно после того, как «Омега» после трехмесячного простоя восстановит производство в полном объеме и накопит определенные финансовые ресурсы для обеспечения работы телекомпании.

Официальное заявление в связи с возобновлением производства «Группы Омега» 27 октября распространила служба доходов минфина.

«26 октября компания «ОДжТ» (так называется «Омега») с целью обслуживания накопившегося у компании долга, перечислила в государственный бюджет 1 миллион лари. Компания попросила разрешения на возобновление производства с целью действенного обслуживания накопившихся долгов и сохранения рабочих мест. Служба доходов учла просьбу компании «ОДжТ» и сняла со счета компании инкассо, а также сняла арест только с оборттных средств, чтобы дать компании возможность возобновления производства. Также компания «ОДжТ» в установленном законодательством порядке закупила акцизные марки для обеспечения процесса производства», — говорится в заявлении.

По информации минфина, в настоящее время «ОДжТ» готовит пакет предложений по новому графику погашения задолженности, который должна представить в ближайшее время.

Служба доходов надеется, что компания продолжит добросовестное погашение долга, и подчеркивает, что содействие производству, так же, как и уплата налогов, входит в интересы государства.

Судя по сложившейся в группе компаний «Омега» ситуации, ее руководству удалось преодолеть разногласия и противостояние с властями и получить разрешение на продолжение производственной деятельности. Хотя еще несколько недель назад владелец группы «Омега» обвинял нынешнее правительство, в частности, лидера правящей партии «Грузинская мечта» в притеснении свободного бизнеса и вымогательстве и для доказательства своих обвинений опубликовал целый сериал тайных записей бесед с бывшими чиновниками. Заза Окуашвили был настроен решительно и заявлял, что отступать не собирается.

В ответ на обвинения в вымогательстве и коррупции минфин опубликовал информацию о налоговой задолженности «Группы Омега», которая за период 2015—2018 годов превысила 50 миллионов лари. Невыполненные обязательства перед бюджетом минфин назвал главной причиной остановки производства компании «Омега» и наложенного на ее счета и оборотные средства ареста.

Финансово-налоговые проблемы стали причиной спора между учредителем и владельцем сети супермаркетов «Фреско» и министерством финансов. Хозяин сети Васил Сопромадзе пока настроен решительно и заявляет, что на сделку с властями никогда не шел и не пойдет.

Как заявил бизнесмен на пресс-конференции, министерство финансов совершенно несправедливо и безосновательно оштрафовало сеть «Фреско» на 1 миллион лари. Этот факт Сопромадзе расценил как попытку выманить у независимого бизнесмена деньги перед выборами.

«Меня не интересует, кто победит на этих выборах. Ни с одной властью не дружил, и с этой дружить не собираюсь, потому что секрет моего успеха именно в том, что я не дружу с правительством и исправно плачу налоги».

По его же информации, его преследования со стороны властей начались 3 года назад, когда ему предложили продать бизнес или объединиться с другим игроком этого рынка. Васил Сопромадзе подчеркнул, что продавать свой бизнес он не собирается.

Для доказательства своей правоты учредитель «Фреско» уже обратился к прокуратуру, а также потребовал разъяснений от министерства финансов и ожидает от них ответа и реагирования.

Пока же решением минфина все имущество и счета учредителя «Фреско» и его компании арестованы.