Энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае подключили к энергосистеме

Ляньюньган, Китай, , 12:57 — REGNUM Энергоблок №4 АЭС «Тяньвань» в Китае был подключен к энергосистеме 27 октября при участии российских специалистов, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Энергетический пуск блока №4 Тяньваньской АЭС состоялся 27 октября в 01:53 по московскому времени. В работах по энергопуску принимали участие специалисты инжинирингового дивизиона «Росатома».

Реакторная установка была выведена на уровень мощности в 25%, после чего начала выдавать первые киловатты в энергосистему. Все системы отработали в штатном режиме, на следующем этапе будет проверена работа реактора на уровнях мощности в 50%, 75% и 100%.

Строительство и запуск энергоблоков АЭС «Тяньвань» осуществляется в рамках российско-китайского межправительственного соглашения. Общий план предусматривает строительство 8 энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, физический пуск 4 энергоблока Тяньваньской АЭС состоялся 30 сентября.