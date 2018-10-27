Завершено поглощение GitHub компанией Mircosoft

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Сан-Франциско, США, , 10:57 — REGNUM О завершении процесса приобретения веб-сервиса GitHub компанией Microsoft заявил 26 октября новый генеральный директор GitHub Нэт Фридман.

Веб-сервис для совместной разработки IT-проектов GitHub был выкуплен компанией Microsoft за $7,5 млрд. 26 октября Нэт Фридман заявил, что официально вступил в должность генерального директора GitHub в блоге компании.

Фридман подчеркнул, что GitHub продолжит открытую политику сервиса, направленную на поддержку всех разработчиков, вне зависимости от используемой платформы или языка программирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре антимонопольная служба Еврокомиссии одобрила сделку между GitHub и Microsoft. Эксперты Еврокомиссии посчитали, что поглощение GitHub не помешает сохранению конкуренции на рынке.