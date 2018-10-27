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Завершено поглощение GitHub компанией Mircosoft

Экономика

Новым генеральным директором GitHub стал бывший вице-президент Mircosoft Нэт Фридман

Завершено поглощение GitHub компанией Mircosoft
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Даже не поперхнувшись

Сан-Франциско, США, 27 октября 2018, 10:57 — REGNUM  О завершении процесса приобретения веб-сервиса GitHub компанией Microsoft заявил 26 октября новый генеральный директор GitHub Нэт Фридман.

Веб-сервис для совместной разработки IT-проектов GitHub был выкуплен компанией Microsoft за $7,5 млрд. 26 октября Нэт Фридман заявил, что официально вступил в должность генерального директора GitHub в блоге компании.

Фридман подчеркнул, что GitHub продолжит открытую политику сервиса, направленную на поддержку всех разработчиков, вне зависимости от используемой платформы или языка программирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре антимонопольная служба Еврокомиссии одобрила сделку между GitHub и Microsoft. Эксперты Еврокомиссии посчитали, что поглощение GitHub не помешает сохранению конкуренции на рынке.

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