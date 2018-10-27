В Кремле отметили рост товарооборота между Россией и Германией

Москва, , 10:01 — REGNUM Объем торговли между Россией и Германией растет со скоростью около 24% в год, сообщает пресс-служба Кремля накануне визита президента России Владимира Путина в Стамбул на саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция.

27 октября в Стамбуле состоится саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция. Главной темой четырехсторонней встречи станет сирийская проблематика. Стороны обсудят процесс продвижения политического урегулирования конфликта и проблемы восстановления социально-экономической инфраструктуры.

Также в Стамбуле пройдут двухсторонние встречи лидеров государств. Перед встречей лидеров России и ФРГ в пресс-службе Кремля отметили положительную динамику развития российско-германских торгово-экономических отношений.

В 2017 году объем торговли между Россией и Германией вырос на $50 млрд (22,8% за год). За январь-август 2018 года объем двухсторонней торговли вырос еще на $7,5 млрд (на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года).

В Кремле отметили, что сотрудничество России и Германии не ограничивается экономической сферой. Сейчас ведется согласование проекта акции «Русские сезоны», которая может пройти в Германии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором проведения четырехстороннего саммита по Сирии выступил президент Труции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча в Стамбуле станет первой в таком формате. В Кремле ожидают, что по итогам встречи главы четырех государств выступят с совместным заявлением.