Газ по «Турецкому потоку» пойдёт ещё до конца 2019 года

Москва, , 09:08 — REGNUM Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» состоится ещё до конца 2019 года. Такие данные следуют из материалов, подготовленных к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Стамбул, где он должен принять участие в четырехстороннем саммите по Сирии, а также провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже давно пытались создать обходные пути поставок российского газа в страны Евросоюза, так, чтобы не зависеть от транзита через враждебную Украину.

Первоначально обсуждался проект газопровода «Южный поток», который должен был пройти от побережья Кубани по дну Черного моря до берега Болгарии и далее пойти в страны Евросоюза. Однако США надавили на Болгарию и той пришлось отказаться от крайне выгодного для неё проекта.

В итоге удалось договориться с Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Газопровод также идет от берега Кубани по дну Черного моря и выходит на берег европейской части Турции. На данный момент 95% морской части газопровода уже уложено.

Сейчас обсуждаются варианты продления «Турецкого потока». По всей видимости, газопровод все же пойдёт в Болгарию и возможно будет дотянут до Венгрии через территорию Сербии.