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В Японии перезапустили реактор на АЭС после годового простоя

Экономика

Реактор №3 АЭС «Иката» стал восьмым функционирующим ядерным реактором в Японии

Киото, Япония, 27 октября 2018, 08:17 — REGNUM  Реактор №3 АЭС «Иката» возле одноименного города в Японии был успешно запущен после годового простоя, сообщает Nikkei Asian Review.

Представители компании Shikoku Electric Power Co. сообщили об успешном запуске реактора №3 на АЭС «Иката». Этот реактор был остановлен в октябре прошлого года по решению Верховного суда Хиросимы. Станция была остановлена из-за возможного извержения вулкана Асо, расположенного в 130 км от АЭС.

В состав японской АЭС «Иката» входит три энергоблока. После аварии 2011 на АЭС «Фукусима — 1» два реактора были остановлены, сейчас на АЭС работает один реактор, мощность которого составляет 890 МВт.

Отметим, реактор №3 АЭС «Иката» стал восьмым функционирующим ядерным реактором в Японии. До аварии на АЭС «Фукусима — 1» электроэнергия в Японии вырабатывалась на 54 ядерных реакторах.

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Атомная энергетика
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